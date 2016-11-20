Ханты-Мансийск, 20 ноября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В Югре на уходящей неделе был принят бюджет ХМАО на 2017-й и на плановый период 2018 и 2019 годов. Несмотря на его серьезную дефицитность, принят большинством голосов: из 36 присутствующих лишь двое проголосовали против.

Борис Кустодиев. Купец-сундучник (фрагмент). 1923

Депутат думы ХМАО Михаил Сердюк выступил против сокращения расходов на здравоохранение. Директор департамента финансов Югры Вера Дюдина пояснила, что как такового сокращения нет. «Это связано с разовыми затратами на строительство перинатального центра в Сургуте, но мы посмотрели ещё раз ваш вопрос, это заключение Счётной палаты, — цитирует чиновницу телерадиокомпания «Югра». — Внесены изменения в функциональную структуру бюджета, и значительный объем средств, а это порядка 10 млрд рублей, отражается по другому виду социальной политики. Так что такого критичного расхода в здравоохранении нет».

Напомним, бюджет автономного округа на 2017 год учитывает консервативную оценку экономической ситуации в стране и параметры: среднегодовая цена на нефть сорта Urals 40 долларов за баррель, курс 67,5 рубля за доллар и объём добычи нефти в автономном округе 230,1 млн тонн. Все это — при сохранении антироссийских санкций и финансовых ограничений.

Доходы бюджета автономного округа на 2017 год относительно ожидаемых поступлений 2016 года запланированы на 5,9% ниже и составят 178,1 млрд рублей. В 2018—2019 годах доходы запланированы с ростом к 2017 году на 0,7%, к 2018 году на 1,6%. Консолидированный бюджет Ханты-Мансийского автономного округа — Югры по доходам на 2017 год составил 221,2 млрд рублей, на 2018-й — 223,3 млрд, на 2019-й — 227,2 млрд По расходам в 2017-м — 241,6 млрд рублей, в 2018-м — 235 млрд, в 2019-м — 236,5 млрд. Дефицит сложился на 2017 год — 20,5 млрд, на 2018 — 11,7 млрд, на 2019-й — 9,3 млрд.

Расходы на 2017 год по сравнению с расходами 2016 года сократились на 9% и составят 195,5 млрд рублей. Сокращение расходов на 4% отмечается и в 2018 году. Расходы запланированы с небольшим ростом в 2019 году на 0,2%.

Депутат думы ХМАО Евгений Марков заявил, что пора начать искать пути сокращения дефицита «не за счет банального сокращения расходов». Его поддержал и другой региональный парламентарий — Алексей Савинцев, который был одним из проголосовавших против.

«Дефицит бюджета можно увеличить до предельных 15%, — цитирует Савинцева пресс-служба КПРФ-Югра. — Явно недостаточное финансирование предусмотрено на развитие, ремонт и содержание внутримуниципальных дорог. Фракция КПРФ не согласна с размерами социальных затрат бюджета округа, затрат на здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство. Снижены расходы на массовую физкультуру и спорт. И всё это на фоне роста населения округа. При этом нам говорят: на всё это нам не хватает средств. Но средства эти в немалой мере берутся из налогов. О неэффективности расчёта главного налога для Югры — налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) — уже открыто высказывается вице-премьер Аркадий Дворкович. То есть даже в «правительстве Улюкаевых» есть понимание о необходимости менять бюджетную политику. Снижение собираемости НДПИ составило почти 60 миллиардов рублей. Югра остро нуждается в диверсификации экономики — то есть создании и развитии новых предприятий, не связанных с добычей, транспортировкой и переработкой углеводородного сырья. С учётом нашей энерговооружённости мы можем создавать не просто «производственные кластеры», но и новые отрасли экономики региона. Бюджет округа не позволяет утверждать, что этот вопрос будет решаться в 2017 году и далее. Голосовать «за» — было просто невозможно».

В итоге Савинцев надеется, что при корректировке бюджета-2017 в течение следующего года правительство Югры прислушается к замечаниям депутатов.