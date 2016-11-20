Москва, 20 ноября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова обозначил свою позицию относительно абортов. Слова предстоятеля Русской православной церкви приводит сегодня, 20 ноября, телеканал RT.

Кузьма Петров-Водкин. Материнство. 1925

Глава РПЦ заявил, что в настоящее время полный запрет абортов в России невозможен, но РПЦ стремится вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования (ОМС).

Патриарх Кирилл напомнил, что он действительно подписал петицию о запрете абортов в России, так как это официальная позиция Русской православной церкви.

«Когда мне предложили подписать петицию, я, конечно, подписал, потому что церковь против абортов. Но мы по земле ходим — и у церкви совершенно реалистическая повестка дня, идёт диалог с государством. Мы понимаем, что в настоящий момент запретить аборты невозможно», — сказал глава РПЦ.

Он подчеркнул, что в настоящее время РПЦ считает возможным вывести аборты из системы общеобязательного медицинского страхования.

Напомним, петиция о запрете абортов, которую подписал патриарх Кирилл, вызвала широкий общественный резонанс.