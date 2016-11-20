Москва, 20 ноября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Глава банка ВТБ Андрей Костин считает, что сделка по покупке контрольного пакета акций «Башнефти» была крайне выгодной для государства. Об этом Костин заявил сегодня, 20 ноября, в эфире телеканал «Россия 24».

Duisenberg Сделка

По мнению Костина, сделка по «Башнефти» была очень удачной для государства, так как государство получило за эти активы максимально возможную выгоду.

Напомним, «Роснефть» в октябре этого года приобрела более 50% акций «Башнефти» за 329,7 млрд рублей. Эти средства были перечислены на счета Казначейства России.

В то же время идет приватизация 19,5% акций самой «Роснефти», чтобы пополнить государственные бюджет.

Важным событием в российской политической жизни стал арест министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева. По версии следствия, Улюкаев вымогал у руководства «Роснефти» $2 млн за положительную оценку сделки по покупке акций «Башнефти». Он был задержан с поличным.