Нью-Дели, 20 ноября, 2016, 09:37 — ИА Регнум. Число погибших в результате крушения поезда в Индии возросло до 90 человек. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает индийский телеканал NDTV.

Kevin Gessner Траурные свечи

Пассажирский поезд сошел с рельсов в районе индийского города Канпур в штате Уттар-Прадеш. Сперва сообщалось о 60 погибших, теперь число жертв возросло до 90. Ранения получили порядка 150 человек.

На месте трагедии продолжают работать спасательные бригады. Причина аварии устанавливается.

Индийские железные дороги — одни из самых загруженных в мире. Аварии здесь происходят довольно часто из-за высокой степени износа железнодорожной техники.