Лас-Вегас, США, 20 ноября, 2016, 09:14 — ИА Регнум. Российский боксер Сергей Ковалев проиграл американскому боксеру Андре Уорду бой за звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBO, IBF и WBA (Super). Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает «Р-Спорт».

Kristin Wall Бокс

Бой состоялся в Лас-Вегасе (США). До нокаута дело не дошло, и победу присуждали судьи. В итоге единогласным решением судей победил Уорд со счетом 114:113. Ковалев утрачивает все свои чемпионские титулы.

Это первое поражение Ковалева за его профессиональную карьеру. На данный момент у российского боксера 30 побед (26 нокаутом), одна ничья и одно поражение. Уорд пока не проиграл ни одного боя (провел 31 бой).