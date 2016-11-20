Среднеуральск, Свердловская область, 20 ноября, 2016, 09:09 — ИА Регнум. В городе Среднеуральске Свердловской области трое подростков отравились неизвестным веществом. Всем им по 13 лет.

inspiri В больнице

К настоящему времени две девушки и юноша госпитализированы. По предварительным данным, отравление произошло психотропным веществом. У всех них взяли кровь на анализ. Результаты будут готовы уже в понедельник.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, информация о подростках поступила от граждан. Молодых людей заметили в неадекватном состоянии тогда, когда они направлялись на учёбу. Все трое воспитываются в благополучных семьях и ранее не имели проблем с законом.

По предварительным данным, они курили сигарету с пока неизвестным содержимым. Сейчас самочувствие обеих девочек и мальчика удовлетворительное.

Стражи порядка устанавливают круг общения детей. Лицам, которые окажутся причастными к отравлению школьников, грозит уголовная ответственность.