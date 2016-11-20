Вена, 20 ноября, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Канцлер Австрии Кристиан Керн считает, что антироссийские санкции с экономической точки зрения крайне невыгодны Европейскому союзу, но для наднационального объединения гораздо важнее соблюдение «европейских ценностей». Об этом Керн заявил в интервью изданию Kurier, опубликованном сегодня, 20 ноября.

rockcohen Флаг Евросоюза

Керн заявил, что с экономической точки зрения было бы важно, чтобы санкции прекратились. «Пересмотреть их — это тоже правильно», — заявил канцлер, напомнив, что Россия — важный экономический партнер, которому Австрия многим обязана.

«Но соблюдение европейских ценностей должно быть дороже краткосрочного экономического успеха», — подчеркнул Керн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе последнего визита Барака Хуссенйа Обамы в Евросоюз в качестве президента США лидеры ЕС подтвердили намерение сохранить антироссийские санкции до выполнения Минских соглашений.