Лима, 20 ноября, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Глава государственной корпорации «Роснефть» Игорь Сечин заявил, что приватизация 19,5% акций компании, которая должна быть осуществлена до конца 2016 года, идет по плану и арест бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева никак на это не повлияет. Такое заявление Сечин сделал журналистам в кулуарах саммита АТЭС в Лиме (Перу), отвечая на соответствующий вопрос.

Shayan Арест

Журналисты спросили Сечина, может ли арест Улюкаева как-то повлиять на ход приватизации 19,5% акций «Роснефти». «Есть распоряжение правительства, оно выполняется абсолютно нормально», — ответил Сечин.

Также у Сечина поинтересовались, хотят ли инвесторы из Китая, Японии и Индии поучаствовать в приватизации «Роснефти». Глава госкомпании уклонился от ответа на этот вопрос и переадресовал его инвесторам из этих стран. «Вы у них спросите», — сказал Сечин.

Напомним, Алексей Улюкаев, занимавший должность министра экономического развития России, был задержан 14 ноября при получении взятки в размере $2 млн, которую он вымогал у руководства «Роснефти» за содействие в заключении сделки по покупке «Роснефтью» госпакета акций «Башнефти».