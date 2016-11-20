Нью-Дели, 20 ноября, 2016, 07:03 — ИА Регнум. В результате аварии, произошедшей на индийской железной дороге в районе населенного пункта Пукхрайян, погибли более шести десятков человек. Трагедия произошла в ночь на воскресенье, 20 ноября, когда из-за неисправности железнодорожного полотна сошли с рельсов 14 вагонов пассажирского поезда, передает агентство India Today.

Markus Grossalber Траурные свечи

Согласно последним озвученным данным, на месте трагедии обнаружено 63 тела погибших пассажиров. Еще более сотни раненых доставлены в клиники ближайших населенных пунктов.

На месте трагедии продолжают работы представители поисково-спасательной службы, сообщил пресс-секретарь министерства железных дорог Анил Саксена. К месту крушения подогнаны аварийные поезда.

Из-за проведения аварийно-спасательных работ остается заблокированной ветка дороги «Индор — Патна». До сих пор не поступило официальных данным по поводу причины крушения поезда, в качестве предполагаемых причин указывается неисправность железнодорожного полотна.

Сожаление по поводу масштабной аварии выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. «Мучительно не нахожу слов для выражения скорби в связи с гибелью людей в экспрессе «Индор-Патна», — написал глава правительства на своей странице в социальной сети. — Мои мысли с семьями погибших».

Как ранее сообщало ИА Регнум, 14 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов в ночь на 20 ноября недалеко от индийского города Пукхрайян. К месту трагедии отправились глава МВД и министр железных дорог Индии. Идет расследование причин крушения состава.