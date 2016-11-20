Берлин, 20 ноября, 2016, 06:33 — ИА Регнум. Немецкий политик Ангела Меркель, в течение последних 11 лет занимающая пост федерального канцлера ФРГ, намерена продолжить работу в этой должности. Как ожидается, о своих планах на участие в выборах Меркель заявит в воскресенье, 20 ноября, сообщает британское информационное агентство Reuters.

Kleinschmidt Ангела Меркель

Сообщается, что о своем решении Меркель официально объявит на встрече с другими лидерами партии «Христианско-демократический союз». В случае если ей удастся выиграть выборы на должность федерального канцлера Германии, это будет четвертый срок работы Меркель на этой должности.

Согласно версии издания, за время работы канцлером 62-летняя Ангела Меркель проявила себя как талантливый переговорщик, и рассматривается союзниками в качестве стабилизирующей силы в Европе. Политик завоевала уважение среди партнеров на международном уровне. Президент США Барак Обама в недавнем выступлении назвал Меркель «выдающимся союзником».

Однако высокие внутренние рейтинги заметно упали в прошлом году, когда канцлер приняла решение об открытии границ для беженцев, в результате чего в страну прибыли около 900 тысяч мигрантов. Ее партия существенно потеряла на региональных выборах прошлого года, а оппозиционная антииммигрантская «Альтернатива для Германии» значительно упрочила свои позиции.

В случае избрания на пост федерального канцлера ФРГ Меркель будет работать в этой должности еще четыре года, что в общем составит 16 лет пребывания на посту канцлера. Такое же время занимал эту должность предшественник и наставник Меркель Гельмут Коль.