Лима, 20 ноября, 2016, 06:02 — ИА Регнум. США и Китай планируют в дальнейшем активизировать совместные усилия для решения ядерной проблемы Северной Кореи, заявил американский лидер Барак Обама. Однако он не сказал, конкретно какие меры намерены дальше принимать страны в решении этого вопроса. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

stephan Флаги Северной Кореи

По словам Обамы, США и Китай едины в том, что хотят решительно противостоять провокациям со стороны КНДР. Поэтому американские и китайские специалисты активизируют свои усилия для денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, что в начале сентября текущего года северокорейские власти провели успешные испытания своих сразу трех баллистических снарядов, которые в итоге достигли зоны противовоздушной обороны Японии. Позже КНДР, вопреки запрету Совета Безопасности ООН, провела пятое за последние десять лет ядерное испытание. Также в октябре американские военные зафиксировали неудавшийся запуск ракеты в Северной Корее.

В ноябре телеканал Fox Business cо ссылкой на источники в разведке США передавал, что Пхеньян готовит новый пуск ракеты средней дальности. Как отмечали источники телеканала, ракету ВМ25 «Мусудан» с дальностью полета более 3 тысяч километров могут запустить в ближайшее время.

Что касается американо-китайского сотрудничества, то, ИА REGNUM ранее писало, что 19 ноября на полях АТЭС в Перу на встрече с действующим президентом Бараком Обамой председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что надеется на продолжение плодотворной работы с США при администрации избранного президента Дональда Трампа.