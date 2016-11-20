Нью-Дели, 20 ноября, 2016, 05:50 — ИА Регнум. По меньшей мере 45 человек погибли во время аварии на индийской железной дороге. 14 вагонов пассажирского экспресса, следующего по маршруту «Индор — Патна», сошли с рейсов в ночь на воскресенье, 20 ноября, в районе населенного пункта Пукхрайян в провинции Рамабайнагар, сообщает India Today.

Mathias Erhart Траурные свечи

Инцидент произошел около 03:00. Пока неясно точно, что могло стать причиной масштабной аварии, по предварительным данным, вагоны могли перевернуться из-за неисправности железнодорожного полотна.

По последним данным, число погибших достигло 45 человек, и, вероятнее всего, это число не окончательно. Около сотни пострадавших доставлены в ближайшие больницы. На месте трагедии продолжают работы поисково-спасательные службы и отряды работников скорой медицинской помощи, сообщает представитель северного центрального отделения железной дороги Виджай Кумар.

К месту трагедии в экстренном порядке направились министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх и глава министерства железных дорог Суреш Прабху. Глава МВД выразил свои соболезнования семьям погибших. Его коллега Суреш Прабху пообещал строжайшим образом наказать виновников трагедии.