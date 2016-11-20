Таллахасси, США, 20 ноября, 2016, 05:10 — ИА Регнум. В США в штате Флорида запустили ракету Atlas V, оснащенную американским метеорологическим спутником нового поколения GOES-R. Пуск «революционного» спутника был произведен с задержкой на час в связи с обнаружениемс технических неполадок. Об этом говорится на сайте NASA.

NOAA Photo Library Метеоспутник GOES-R

Неисправность была обнаружена и устранена специалистами. Пуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в субботу, 19 ноября, в 18:42 по местному времени (20 ноября в 2:42 по московскому).

Уникальность спутника GOES-R заключается в том, что он будет передавать на Землю снимки Западного полушария в режиме реального времени. Это, в свою очередь, должно значительным образом усовершенствовать систему наблюдения за климатом.

Как отмечали в NASA, этот метеоспутник произведет «революцию» в прогнозировании погоды. Правда, первую информацию GOES-R передаст только через несколько месяцев, а полноценно сможет начать работу через полгода.