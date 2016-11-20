Вена, 20 ноября, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Антироссийские санкции, введенные ЕС, очень невыгодны, с экономической точки зрения. Ограничительные меры, по логике вещей, должны быть отменены, но их все же стоит сохранить, потому что европейские ценности важнее, чем экономический успех. Об этом в интервью австрийскому изданию «Kurier» заявил канцлер Австрии Кристиан Керн.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Рикошет

По его словам, несмотря на то, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике Европейского союза, все же приверженность европейским ценностям должна быть выше, чем краткосрочный экономический успех. Европа, чисто с моральной точки зрения, должна продолжать проводить политику антироссийских ограничительных мер.

Напомним, что еще в 2014 году австрийский вице-канцлер Ханнес Андрош выступил с критикой санкций против России, указав на их непродуктивность. По мнению Андроша, Европа и РФ зависят друг от друга, и это стоит понимать европейским политика, поэтому нужно достигать долгосрочных соглашений с Москвой, а не сеять для России «страх окружения».

Такое же мнение озвучил и экс-канцлер Австрии Альфред Гузенбауэр. Штрафные меры ведут «к более глубокому кризису», объяснил тогда политик.

Также в феврале этого года канцлер страны Райнхольд Миттерленер на встрече с уже бывшим главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым заявил, что Австрия хочет минимизировать эффект антироссийский санкций ЕС и развивать двусторонние торговые отношения с Россией.