Лима, 20 ноября, 2016, 04:21 — ИА Регнум. Жительница Перу Джулия Андре Кастро была арестована полицией за попытку подарить свитер российскому президенту Владимиру Путину. Женщина не отчаивается и надеется передать свой подарок при помощи журналистов, сообщает в субботу, 19 ноября, перуанский новостной портал RPP Noticias.

Alex Proimos Полицейские в Перу

Джулия Кастро — предприниматель и прибыла на саммит как представитель малого и среднего бизнеса для участия в соответствующем заседании. Она успела встретиться с основателем социальной сети Facebook Марком Цукенбергом и также передала ему подарок от своей фирмы. При попытке подойти к российскому президенту для вручения белого свитера с орнаментом Кастро была задержана службой охраны и доставлена в полицейский участок Сан-Борха.

«Там произошла путаница», — объясняет женщина. «Я надеюсь, что вы можете мне помочь», — обратилась она к журналистам, держа в руках предназначавшиеся Владимиру Путину свитер и мягкую игрушку.

Напомним, саммит АТЭС проходит в столице Перу Лиме 19−20 ноября.