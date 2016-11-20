Пекин, 20 ноября, 2016, 03:23 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин надеется на плодотворное сотрудничество с США при администрации избранного президента Дональда Трампа. Об этом глава Китая заявил 19 ноября на встрече с действующим президентом Бараком Обамой, состоявшейся на полях саммита АТЭС в Перу, передает AFP.

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«Я надеюсь, что обе стороны будут работать вместе, чтобы сосредоточиться на сотрудничестве, устранении наших разногласий, а также сделают все необходимое для плавного перехода в отношениях, которые будут продолжать развиваться в будущем», — заявил Си Цзиньпин.

Со своей стороны американский президент заявил, что конструктивные отношения между США и Китаем приносят пользу «народам двух стран и всему земному шару». За восемь лет нахождения Обама на должности главы Белого дома американо-китайские отношения видели немало трудностей, и выразил надежду, что и несмотря на разногласия сотрудничество двух стран продолжится в позитивном ключе.

Это девятая встреча Си Цзиньпина и Обамы, за время его президентства.