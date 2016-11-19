Вашингтон, 20 ноября, 2016, 02:45 — ИА Регнум. Американская модельер Софи Телле, одевавшая первую леди США Мишель Обаму, отказалась оказывать услуги супруге избранного президента США Дональда Трампа. Свои действия Телле объяснила нежеланием иметь отношение к развязанной Трампом «риторикой расизма, сексизма и ксенофобии», однако пользователи социальных сетей подозревают совсем другую мотивацию ее поступка. Подборку реакций на заявление модельера приводит 19 ноября издание BizPac Review.

Стиль Мишель Обамы

«Как независимый бренд моды, мы считаем наш голос выражением наших художественных и философских идей. Бренда Софи Телле выступает против всех форм дискриминации и предрассудков», — говориться в опубликованном модельером 18 ноября сообщении. Телле заявила также, что деньги не самое главное в ее бизнесе, она ценит также художественную свободу и «всегда смиренно стремится» к более гуманному, сознательному и этическому.

Последовать своему примеру Софи Телле призвала коллег по призванию.

Однако заявление кутюрье вызвало неоднозначную реакцию. Многие пользователи уверены, что причиной отказала работать с Меланьей Трамп стали отнюдь не «философские идеи». Заявление Телле — это пиар-акция и попытка сохранить лицо. Вряд ли новая первая леди США посчитает нужным воспользоваться ее услугами. Более того, работы дизайнера многие назвали безвкусными и кричащими, и порадовались за Маланью Трамп. «Слава богу!», «Меланья спасена!», — реагировали пользователи интернета.