Лима, 20 ноября, 2016, 02:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, приняв приглашение китайского лидера, в мае 2017 года посетит с официальным визитом Китай. Об этом глава РФ заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Лиме на проходящем там саммите АТЭС, пишут РИА Новости.

Китай

На переговорах лидеры обеих стран отметили, что взаимодействие между государствами в настоящее время успешно развивается. Особо стороны обратили внимание на улучшающуюся динамику торгово-экономических связей.

Также Путин напомнил, что во время недавней встречи премьеров РФ и КНР были подписаны 25 межправительственных документов, которые конкретизируют ранее достигнутые договоренности.

До встречи в Лиме Путин и Цзиньпин встречались последний раз 15 октября на полях саммита БРИКС в индийском Гоа. Тогда китайский лидер назвал российского коллегу своим старым другом, а президент РФ сказал, что рад встрече с главой КНР.

Напомним, что в начале ноября российский лидер во время встречи с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном заявил, что председателя КНР Си Цзиньпина ждут в Москве с официальным визитом в 2017 году.