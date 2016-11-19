Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 20 ноября, 2016, 02:23 — ИА Регнум.



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Как ранее сообщало ИА REGNUM, деятельностью руководителя и собственника некогда крупнейшего речного порта на Дальнем Востоке — ОАО «Амур-порт» занялась Дальневосточная транспортная прокуратура. «Имущество акционерного общества отчуждалось незаконно, имели место хищения имущества, здание речного вокзала содержится ненадлежащим образом, нарушаются права инвалидов, возбуждены уголовные дела», — озвучили итоги проверки Дальневосточной транспортной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры РФ, после обращения депутата Государственной думы Ирины Яровой и редакции ИА REGNUM.

Как развивается сейчас ситуация вокруг ОАО «Амур-порт» прокомментировала специально для ИА REGNUM юрист Алена Гордейчик: «Необходимо вспомнить начало 90-х годов и то, как происходила приватизация портов. В соответствии с принятым тогда механизмом, причалы и иные гидротехнические сооружения оставались в федеральной собственности. Элементы портовой инфраструктуры (здания управлений, склады, ремонтные мастерские, нефтеналивные терминалы и т.д.) поступали во владение акционерных обществ. Именно по такой схеме было создано ОАО «Амур-Порт».

Чтобы предотвратить парадоксальные ситуации, когда подкрановые пути находятся у государства, а стоящие на них портовые краны — у коммерческих организаций, в законе предусмотрены специальные положения. В соответствии со ст. 53 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации в случае, если частные объекты недвижимости речного порта неразрывно связаны с государственными гидротехническими сооружениями, коммерческие организации вправе получить федеральные причалы в долгосрочную аренду напрямую, минуя проведение открытого конкурса. Решение о наличии такой связи принимается руководителем специального федерального агентства (Росморречфлот) в форме заключения. Именно нерешенность вопросов организации работы грузового порта г. Комсомольска-на-Амуре долгие годы препятствует нормальной работе ОАО «Амур-Порт». С другой стороны, ФБУ «Администрация Амурводпуть», в чьем ведении находится причал, тоже не может его эксплуатировать самостоятельно».

По мнению юриста, огромный шаг на пути преодоления этой раздробленности был сделан 12 октября 2015 г., когда Арбитражным судом Хабаровского края было признано недействительным решение Росморречфлота об отказе в выдаче заключения о наличии неразрывной связи объектов федерального недвижимого имущества и объектов, принадлежащих на праве собственности ОАО «Амур-Порт». По идее, ко времени признания общества банкротом менеджерам компании оставалось только дооформить документы и добиться реального исполнения решения суда.

Но, как недавно выяснилось, еще 11 сентября 2015 г. и.о. руководителя Росморречфлота Сергей Горелик, который в настоящее время находится под судом по обвинению в хищении, уже выдал заключение о наличии такой связи некоему ООО «Полиметалл-ДВ».Поводом для такого решения чиновника послужила государственная регистрация за ООО «Полиметалл-ДВ"22 апреля 2015 г. права собственности на расположенный у причала склад штучных грузов, ранее похищенный у ОАО «Амур-Порт».При этом на момент выдачи заключения в производстве Ленинского районного суда г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края уже находилось дело, решением по которому, вынесенным 23 октября 2015 г., зарегистрированное право собственности ООО «Полиметалл-ДВ» признано отсутствующим, а склад возвращен законному владельцу.

«Иными словами, в настоящее время можно говорить о выявлении попытки недобросовестного получения в пользование объектов федеральной портовой инфраструктуры. Даже если оперировать открытыми источниками информации, наиболее вероятным представляется вывод о том, что таким оригинальным способом контроль над причалом грузового речного порта г. Комсомольска-на-Амуре, минуя предусмотренные законом конкурентные процедуры, пытается получить добывающая группа «Полиметалл», заинтересованная в организации там центра по перевалке сыпучих грузов. Есть и другие неожиданные совпадения. Например, бизнес известного комсомольского предпринимателя Петра Мигалчана, фактически контролирующего большинство конкурсных кредиторов ОАО «Амур-Порт», тесно связан с организацией грузовых перевозок для нужд «Полиметалла», подытожила Алена Гордейчик.

Как сообщало ИА REGNUM, речной порт Комсомольска-на-Амуре является ключевым звеном в реализации проектов ТОР Комсомольск, в нем нуждаются крупные инвесторы, которым необходимо осуществлять перевалку грузов через крупнейший речной порт региона. Однако порт не может работать — собственник довел ситуацию до того, что «Амур-Порт» фактически неработоспособен. В этой связи, остается надеяться, что назначенная конкурсным управляющим ОАО «Амур-Порт» Татьяна Семёнова проявит в этом вопросе принципиальность и добьется восстановления прав общества, 25,1% акций которого также принадлежит Российской Федерации