Вашингтон, 20 ноября, 2016, 02:12 — ИА Регнум. Новоизбранный президент США Дональд Трамп на территории принадлежащего ему гольф-клуба в Бедминстере (штат Нью — Джерси) встретился с экс-кандидатом на пост главы государства от Республиканской партии и бывшим губернатором штата Массачусетс Миттом Ромни, передает телеканал ABC. По сообщениям американских СМИ, Ромни, выступающий с антироссийской риторикой и последние месяцы много критиковавший Трампа, является одним из претендентов на пост госсекретаря США.

Gage Skidmore Митт Ромни

Переговоры Трампа и Ромни длились более часа. Позже сам бывший претендент на пост президента страны заявил, что был рад возможности провести с новым главой Белого года основательную беседу.

По словам Ромни, у него и Трампа состоялся всесторонний разговор, который касался интересов США в различных регионах мира. Дональд Трамп же оценил состоявшуюся встречу как «отличную».

Напомним, что Митт Ромни участвовал в президентской гонке 2012 года. Тогда он проиграл своему сопернику от демократов — Бараку Обаме. Несмотря на то, что в последнее время политик не раз критиковал Трампа, публично отказывался его поддерживать, позже сообщало, что Ромни и ряд других членов Республиканской партии поздравили Трампа с победой на выборах.

Что касается антироссийской риторики Ромни, то ранее он не раз говорил, что Россия — «геополитический враг». Также политик заявлял, что не станет надевать «розовые очки» в отношении действий Кремля.