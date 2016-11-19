Москва, 20 ноября, 2016, 02:00 — ИА Регнум. Космический корабль «Союз МС-03», относящийся к категории транспортных пилотируемых кораблей (ТПК), осуществил успешную стыковку с Международной космической станцией. Детали операции сообщает в воскресенье, 20 ноября, пресс-служба российского Центра управления полетами.

WikiImages Международная Космическая Станция

Согласно разработанной специалистами программе полета ТПК, на сближение корабля и МКС отводилось двое суток. Процесс шел в автоматическом режиме, его параметры контролировали специалисты Центра управления полетами. В 00:58 мск корабль «Союз» пристыковался к стыковочному узлу исследовательского модуля «Рассвет», расположенному на российском сегменте МКС.

Корабль доставил на станцию трех участников космической экспедиции: российского астронавта Олега Новицкого, его американского коллегу из NASA Пегги Уитсон и астронавта ESA Тома Песке.

Экипажи корабля и МКС начали подготовку перехода космонавтов с ТПК на космическую станцию.