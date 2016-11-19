Багдад, 20 ноября, 2016, 01:46 — ИА Регнум. Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по уровню добычи нефти, будет охранять свои нефтегазовые месторождения при помощи беспилотников и камер наблюдения с тепловизорами. Об этом сообщает портал «Вести.Ru» со ссылкой на командира подразделения МВД по охране нефтегазовых объектов генерал-лейтенанта Салеха Абд аль-Махди.

Dean Calma IAEA Беспилотник

Помимо этих средств, иракские власти также хотят привлечь разрабатывающие месторождения компании к проектам по усилению безопасности на энергетических объектах. Такие меры хотят ввести в провинциях Басра, Ди-Кар и Майсан. Как отметил аль-Махди, региональная администрация является основным источником финансирования для закупки оборудования.

Напомним, что террористы не раз устраивали взрывы на иракских нефтегазовых месторождениях. Например, в августе в провинции Киркук, где находятся около половины всех нефтяных запасов страны, произошла очередная атака боевиков группировки «Исламское государство (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В плен были взяты четыре сотрудника иракской нефтяной компании North Oil Company, позже их освободили. Однако в результате нападений повреждено нефтегазовое оборудование.

Сейчас Багдад при поддержке коалиции во главе с США проводить военную операцию по освобождению второго по значимости города в стране Мосула. Однако за прошедшую неделю наступление значительно замедлилось, так как террористы организовали ряд громких нападений, таких как атака на суннитскую свадьбу где погибло по меньшей мере 12 человек. Кроме того, были осуществлены нападения на города Фаллуджа и Рутба. Все это западнее иракской столицы.