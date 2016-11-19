Нью-Йорк, США, 20 ноября, 2016, 01:41 — ИА Регнум. Обращение артистов бродвейского мюзикла «Гамильтон» к избранному вице-президенту США Майку Пенсу не являлось оскорблением. Такое пояснение действий актеров дал один из участников представления актер Брандон Виктор Диксон, опубликовав соответствующее сообщение в сети Twitter в ответ на критическое замечание избранного президента США Дональда Трампа.

Gage Skidmore Дональд Трамп

«Разговор — это не оскорбление. И я благодарен <Майку Пенсу> за то, что он остановился и выслушал», — написал Диксон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на состоявшимся 18 ноября в Нью-Йорке представлении актеры мюзикла «Гамильтон» обратились со сцены к присутствовавшему в зале избранному президенту США Майку Пенсу. Сообщалось, что Пенс уже собрался покинуть зал, однако актеры попросили его подождать и прослушать сообщение, которое зачитал Диксон.

«Майк Пенс, мы рады приветствовать вас здесь, — говорилось в сообщении. — Мы американцы разного происхождения, которые встревожены и обеспокоены тем, что ваша новая администрация не будет защищать нас, нашу планету, наших детей, наших родителей».

На инцидент отреагировал избранный президент США Дональд Трамп. Он заявил, что «актеры «Гамильтона» были очень грубы по отношению к такому хорошему человеку, как Майк Пенс» и потребовал от них извинений.