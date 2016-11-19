Киев, 20 ноября, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Российскому «Газпрому» придется выплачивать украинской компании «Нафтогаз» десятки миллиардов долларов за транзит российского голубого топлива через Украину, если Стокгольмский арбитраж примет решение в пользу украинской компании. Сумма выплат может вырасти на $4 млрд в год, считает коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

Витренко отметил, что «Газпром» отказался приводить контракт на транзит газа через территорию Украины в соответствие с европейским законодательством, и задался вопросом, что стало причиной этого решения. Коммерческий директор «Нафтогаза» сам же ответил на свой вопрос:

«Проблема в том, что «Газпрому» придётся выплатить нам десятки миллиардов долларов компенсации, продавать газ по гораздо более низкой цене, каждый год платить на 4 млрд долларов больше за транзит и не препятствовать нашей интеграции в европейский рынок».

Напомним, что с июня 2014 года в Стокгольмском арбитраже судятся «Газпром» и «Нафтогаз Украины» по вопросу контрактов на поставку российского газа на Украину и его транзита через украинскую территорию от 2009 года. Как сообщил ранее Юрий Витренко, слушания по контракту на транзит начнутся в понедельник, 21 ноября. Свое решение суд вынесет до июня будущего года.

Отметим также, что с начала года украинская сторона повысила ставку транзита для «Газпрома» до $4,5 за транспортировку тысячи кубометров газа на сто километров, то есть в 1,5 раза. Причем повысила ставку в одностороннем порядке. Так, в августе текущего года «Газпром» сообщил, что расходы компании на транзит газа в первом квартале увеличились на 33% по сравнению с тем же периодом 2015 года.

Ранее «Газпром» заявлял, что с 2019 года прекратит транзит своего газа через территорию Украины. После этого поставки российского газа в Европу будут осуществляться через Северный и Южный коридоры.