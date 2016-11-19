Барселона, Испания, 19 ноября, 2016, 21:55 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» в родных стенах не смог сломить сопротивление «Малаги» в матче двенадцатого тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая 19 ноября на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, завершилась со счетом 0:0.

Цитата из м/ф «С бору по сосенке», Реж. Зинаида Брумберг, Валентина Брумберг. 1974. СССР Футбол

Отметим, что каталонский клуб играл без двух ведущих футболистов — Лионеля Месси и Луиса Суареса.

После двенадцати матчей чемпионата Испании каталонская «Барселона» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. «Малага», набравшая 16 баллов, находится на 10-й позиции.

Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

«Барселона» (Барселона) — «Малага» (Малага) — 0:0.

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