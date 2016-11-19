Берн, 19 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. Сопровождение швейцарскими военными самолетами направляющегося в Перу на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) самолета с российской делегацией было проверкой. Об этом, как передает RT, сообщили в Минобороны Швейцарии.

Cooper.ch Истребитель F/A-18 С ВВС Швейцарии

«Это как полицейский патруль на улице, проверяющий машины, чтобы убедиться, что они не были угнаны», — отметили в военном ведомстве.

При этом в Минобороны Швейцарии добавили, что такие проверки совершаются около 400 раз за 12 месяцев с целью проверить принадлежность воздушных судов иностранных правительств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября два истребителя швейцарских ВВС опасно сблизились с российским спецбортом, где находилась российская делегация, направлявшаяся на саммит АТЭС в Перу.

Позже посольство РФ в Швейцарии направило в Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) этой конфедерации ноту, в которой выражалась недоумение по данному инциденту.

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