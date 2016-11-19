Вашингтон, 19 ноября, 2016, 21:20 — ИА Регнум. Актеры бродвейского мюзикла «Гамильтон» должны извиниться перед избранным вице-президентом США Майком Пенсом за инцидент, который произошел после представления. Об этом сообщил новоизбранный президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

SarahStierch Майк Пенс

«Театр всегда должен оставаться безопасным и особенным местом, — написал миллиардер. — Актеры «Гамильтона» были очень грубы по отношению к такому хорошему человеку, как Майк Пенс. Извинитесь!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 ноября актеры бродвейского мюзикла «Гамильтон» в Нью-Йорке после спектакля публично обратились с политическим заявлением к избранному вице-президенту США Майку Пенсу, который пришел в театр.

«Майк Пенс, мы рады приветствовать вас здесь, — сказал один из актеров Брэндон Диксон. — Мы американцы разного происхождения, которые встревожены и обеспокоены тем, что ваша новая администрация не будет защищать нас, нашу планету, наших детей, наших родителей».

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