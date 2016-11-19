Тюмень, 19 ноября, 2016, 21:02 — ИА Регнум. Сотрудники Следственного комитета РФ изымают документы из фирмы-подрядчика, семь сотрудников которой погибли на пожаре, и еще трое находится в стационаре больницы села Юргинское Тюменской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

Krk.sledcom.ru Следственная группа

Напомним, 19 ноября в 01:49 по местному времени произошло загорание вагона-бытовки, оборудованной для проживания на строительной площадке птицефабрики ООО «Абсолют Агро», в семи километрах от села Юргинское Тюменской области. В результате ЧП, как уточняют пожарные, семь человек погибло, и трое получили отравление продуктами горения и госпитализированы в областную больницу № 11 села Юргинское. По информации областного департамента здравоохранения, у выживших, помимо отравления, ожоги конечностей.

В 1:57 минут на место пожара прибыло первое подразделение и был подан первый ствол на тушение, через четыре минуты проведена локализации и в 02:04 пожар был ликвидирован. Площадь составила 32 квадратных метра.

Спасатели сообщают, что бытовка вспыхнула моментально, так как изнутри обшита деревом и утепленной минеральной ватой. На ликвидацию пожара ушло семь минут. Предварительная версия причины пожара — замыкание электропроводки, сообщает СКР. Возгорание произошло у входа в вагончик. Рабочие пытались спастись через единственное окно бытовки.

Установлено, что погибшие и пострадавшие — это граждане Таджикистана, которые имели разрешение на работу и были официально трудоустроены.

Отметим, что в Тюменской области в последние дни стоит погода с низкими температурами до минус 40 градусов. Пожароопасная обстановка могла быть создана желанием рабочих согреться в лютые морозы.

По поручению прокурора Тюменской области Владимира Владимирова органами следственного управления СКР по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель более двух лиц»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

По версии следствия, омская фирма ООО «Горизонт» проводила по договору подряда работы по строительству птичника и являлась нанимателем погибших и пострадавших рабочих. «В настоящий момент следователями проводятся следственные действия, направленные на установление причин пожара и виновных лиц. В частности, допрашиваются свидетели произошедшего, с целью установления лиц, ответственных за пожарную безопасность, изымаются необходимые документы, назначено проведение судебно-медицинской, пожарно-технической и физико-химической экспертиз», — сообщили корреспонденту РЕ в региональном следственном органе.

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел сегодня оперативное совещание в связи с пожаром в Юргинском районе. В режиме видеоконференцсвязи о развитии ситуации и предпринятых мерах доложили силовики, глава Голышмановского района Александр Желтоухов, директор компании-заказчика ООО «Абсолют Агро» Виталий Эрлих, а также директор ООО «Горизонт» Павел Хищенко, которое являлось подрядчиком на стройплощадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе руководства области.

Владимир Якушев поручил МЧС и органам прокуратуры провести проверки во всех муниципалитетах, где есть подобные строительные площадки.