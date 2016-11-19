Лондон, 19 ноября, 2016, 20:50 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Кристал Пэлас» на своем поле уступил «Манчестер Сити» в матче двенадцатого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 19 ноября на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне, завершилась со счетом 1:2.

Håkan Dahlström Футбол

Героем матча стал полузащитник гостей Яя Туре, оформивший дубль. В составе хозяев поля отличился Коннор Уикхэм.

После двенадцати матчей чемпионата Англии «Манчестер Сити» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Лондонский «Кристал Пэлас», набравший 11 баллов, находится на 16-й позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 12-й тур

«Кристал Пэлас» (Лондон) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 1:2.

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