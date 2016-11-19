Киев, 19 ноября, 2016, 20:35 — ИА Регнум. В регионах Украины началась работа по созданию новой политической силы — «Рух новых сил». Об этом сообщил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Сегодня (19 ноября) около сотни представителей инициативных групп со всей Украины собрались в нашем офисе (в Киеве), — написал Саакашвили. — Хотя наша встреча проходила под внимательным наблюдением СБУ, у всех присутствующих было ощущение, что мы создаем что-то новое и очень важное, а старые политические кланы не смогут нас остановить».

При этом экс-губернатор Одесской области добавил, что новая партия будет называться «Рух новых сил», поскольку слово «рух» (движение) является символом «изменений» и «победы».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко поручил первому зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорю Кононенко заняться подготовкой лишения экс-губернатора Одесской области украинского гражданства.

Он отметил, что согласно международному праву и украинским законам, человек не может быть лишён гражданства, если у него нет другого гражданства.

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