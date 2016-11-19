Каспийск, Дагестан, 19 ноября, 2016, 20:13 — ИА Регнум. Махачкалинский «Анжи» на своем поле уступил команде «Уфы» в матче четырнадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, прошедшая 19 ноября на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске, завершилась со счетом 0:1.

Anatol Эмблема футбольного клуба «Уфа»

Героем матча стал полузащитник гостей Ондржей Ванек, забывший единственный гол на 63-й минуте.

После четырнадцати матчей чемпионата России махачкалинский «Анжи» пока занимает десятое место в турнирной таблице, имея в активе 17 очков. Команда «Уфы», набравшая 19 баллов, находится на 9-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 14-й тур.

«Анжи» (Махачкала) — «Уфа» (Уфа) — 0:1.

Читайте также: «Оренбург» сыграл вничью с «Локомотивом»

Читайте также: ЦСКА и «Амкар» сыграли вничью