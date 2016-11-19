Нью-Йорк, США, 19 ноября, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Представителя Республиканской партии Майка Пенса, который в ближайшее время сменит Джозефа Байдена на должности вице-президента США, встретили криками и свистом в Нью-Йорке. Об этом сообщает в субботу, 19 ноября, ВВС.

DonkeyHotey Дональд Трамп и Майкл Пенс

«Майк Пенс был встречен неодобрительными возгласами зрителей, когда пришел на хип-хоп мюзикл «Гамильтон» в Нью-Йорке в пятницу вечером (18 ноября)», — уточняется в сообщении.

Когда политик уже собирался покинуть зал после окончания мюзикла, один из актеров, Брэндон Диксон, позвал его обратно и зачитал обращение к нему с листка.

«Майк Пенс, мы рады приветствовать вас здесь, — сказал актер. — Мы американцы разного происхождения, которые встревожены и обеспокоены тем, что ваша новая администрация не будет защищать нас, нашу планету, наших детей, наших родителей».

Поводом для такого выступления артистов стала репутация Пенса. Бывший губернатор Индианы поддерживал многочисленные попытки запретить однополые браки.