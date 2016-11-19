Южно-Сахалинск, 19 ноября, 2016, 19:19 — ИА Регнум. На Сахалине попал в ДТП пассажирский автобус, следовавший из Южно-Сахалинска в Углегорск. Об этом, как передают Вести.Ru, сообщили представители пресс-службы областного УМВД.

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Авария произошла в пятницу, 18 ноября, на 232 км трассы «Невельск — Томари — аэропорт Шахтерск». По предварительным данным, в результате происшествия пострадали 16 человек (водитель и 15 пассажиров).

«68-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются другие подробности данного происшествия.