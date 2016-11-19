Тюмень, 19 ноября, 2016, 19:09 — ИА Регнум.



Monoklon Бытовки

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел сегодня, 19 ноября, оперативное совещание в связи с пожаром в Юргинском районе. В режиме видеоконференцсвязи о развитии ситуации и предпринятых мерах доложили силовики, глава Голышмановского района Александр Желтоухов, директор компании-заказчика ООО «Абсолют Агро» Виталий Эрлих, а также директор ООО «Горизонт» Павел Хищенко, которое являлось подрядчиком на стройплощадке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе руководства области.

«Произошла трагедия, она унесла человеческие жизни, сейчас нужно тщательно проанализировать все обстоятельства случившегося, выявить причины возгорания, важно разобраться, кто отвечал за обеспечение условий проживания людей, каким образом положение дел там контролировалось», — отметил глава региона и подчеркнул, что главное — это не допустить повторения таких событий.

Владимир Якушев поручил МЧС и органам прокуратуры провести проверки во всех муниципалитетах, где есть подобные строительные площадки. Главе Голышмановского района Александру Желтоухову дано поручение выехать на место строительства крупного животноводческого комплекса и там лично проконтролировать условия размещения людей.

Напомним, 19 ноября в 01:49 по местному времени произошло загорание вагона-бытовки, оборудованной для проживания на строительной площадке птицефабрики ООО «Абсолют Агро» в семи километрах от села Юргинское Тюменской области. В результате ЧП, как уточняют пожарные, семь человек погибли, трое получили отравление продуктами горения и госпитализированы в областную больницу №11 села Юргинское. По информации областного департамента здравоохранения, у выживших, помимо отравления, — ожоги конечностей.

В 1:57 на место пожара прибыло первое подразделение и был подан первый ствол на тушение, через четыре минуты проведена локализации и в 02:04 пожар был ликвидирован. Площадь составила 32 квадратных метра. На месте работали три единицы основной и специальной техники, восемь человек личного состава подразделений Федеральной противопожарной службы, с привлечением добровольных пожарных села Юргинское.

Спасатели сообщают, что бытовка вспыхнула моментально, так как изнутри была обшита деревом и утеплена минеральной ватой. На ликвидацию пожара ушло семь минут. Предварительная версия причины пожара — замыкание электропроводки, сообщает СКР. Возгорание произошло у входа в вагончик. Рабочие пытались спастись через единственное окно бытовки.

Установлено, что погибшие и пострадавшие — граждане Таджикистана, которые имели разрешение на работу и были официально трудоустроены.

Отметим, что в Тюменской области в последние дни стоит погода с низкими температурами до минус 40 градусов. Пожароопасная обстановка могла быть создана желанием рабочих согреться в лютые морозы.

Прокуратура Юргинского района начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности на строительном объекте. По итогам проверочных мероприятий будут приняты необходимые меры реагирования.

По поручению прокурора Тюменской области Владимира Владимирова органами следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности гибель более двух лиц»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.