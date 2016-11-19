Ереван, 19 ноября, 2016, 19:05 — ИА Регнум. В декабре 2016 года главы государств Евразийского экономического союза обсудят вопрос о заключении соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, 19 ноября в беседе с журналистами в Ереване заявила заместитель директора департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Саадат Ассансеитова после совместного заседания постоянной комиссии по внешним отношениям Национального Собрания Армении и Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам.

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По её словам, в случае принятия политического решения, то стартуют соответствующие переговоры. «Мы изучаем возможность заключения соглашения о зоне свободной торговли с Ираном, который является четвертым по величине партнером Армении. И Армения, как граничащая страна, наиболее заинтересована в этом соглашении. По нашим подсчетам, в случае либерализации тарифов с Ираном экспорт из стран ЕАЭС в Иран в целом может увеличиться на более чем 70%. А экспорт из Армении в Иран может увеличиться в более чем втрое», — сказала Ассансеитова.

Что касается общих экономических показателей, то по ее словам, Армения — единственная страна, увеличившая в течение 9 месяцев 2016 года свой экспорт на рынок ЕАЭС. «Экспорт из Армении в страны ЕАЭС увеличился в 1,6 раза за счет продовольствия, сельхозтоваров — в 1,4 раза; за счет увеличения поставок текстиля и обуви — 2,5 раза. Это говорит о том, что Армения восстанавливает свою экономику. Сейчас большими темпами идет рост экспорта. Кроме того, Армения — страна, где наибольший показатель роста ВВП. За первые полугода 2016 года — это 2,8%. Это выше, чем в среднем по Евразийскому экономическому союзу», — подчеркнула Ассансеитова.

Представитель Евразийской экономической комиссии также озвучила статистику по инвестициям стран ЕАЭС в экономику Армении.

«С 2011 по 2015 год, инвестиции из стран ЕАЭС в экономику Армении выросли почти в 7 раз. В целом инвестиции ЕАЭС за 2015 год составляют $3 млрд. Приоритетные сферы — пищевая промышленность, алкогольная промышленность, текстильная промышленность, легкая промышленность, инфраструктуры», — отметила Саадат Ассансеитова.

В Ереване 19 ноября стартовало совместное заседание постоянной комиссии по внешним отношениям Национального Собрания Армении и Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам.

Согласно статистическим данным Евразийской экономической комиссии, объем внутренней торговли ЕАЭС за январь-сентябрь 2016 года составил $29,5 млрд, что на 14% уступает показателю аналогичного периода 2015 года. Примечательно, что только Армения смогла обеспечить рост экспорта в страны-члены союза, в целом, увеличив объемы экспорта на 55%. Объем экспорта из Белоруссии в страны-члены ЕАЭС сократился на 2.7%, из Казахстана на 31.6%, из Киргизии на 46.6%, из России на 15.6%.

Подобная картина и в области импорта. Если объем импорта из стран-членов ЕАЭС в Белоруссию сократился на 13%, в Киргизию на 29.1%, в Казахстан на 24%, в Россию на 9.3%, то Армения сумела зафиксировать рост импорта на 2.95%.