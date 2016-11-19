Старая Русса, Новгородская область, 19 ноября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В Новгородской области обнаружен новый очаг африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщили ИА REGNUM в комитете ветеринарии области, вирус выявлен у поросёнка в личном подсобном хозяйстве в деревне Борок Старорусского района.

Publicdomainpictures.net Неважно со здоровьем

Новгородские ветеринары установили диагноз АЧС 17 ноября, лаборатория в Покрове подтвердила его 18 ноября.

В администрации Старорусского района собрали комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС, которая разработала меры по ликвидации очага вируса и недопущению его дальнейшего распространения. По дороге в деревню Борок установлен круглосуточный санитарно-карантинный пост, организованы и другие профилактические мероприятия в личных подсобных и фермерских хозяйствах.

Напомним, ранее в 2016 году вирус АЧС выявлялся в Холмском районе Новгородской области: в феврале — у диких кабанов, в, а июне — уже у домашних свиней в в деревнях Тохомичи и Тогодь.