Лима, 19 ноября, 2016, 18:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Барак Обама могут встретиться во время делового ужина на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Перу. Об этом, как передает RT, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Барак Обама

«Они (президенты РФ и США) так или иначе во время саммита пересекаются, — говорит Песков. — То есть сегодня (19 ноября), если только они пересекутся на вечернем обеде — это первое общее мероприятие».

При этом представитель Кремля отметил, что отдельная встреча лидеров двух государств не предусмотрена.

19 ноября пресс-служба Кремля сообщила, что глава РФ Владимир Путин прибыл в Лиму для участия в саммите АТЭС.

В сообщении отмечалось, что «19 — 20 ноября президент России примет участие в 24-й встрече глав государств и правительств форума АТЭС».

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