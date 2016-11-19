Манчестер, Великобритания, 19 ноября, 2016, 18:25 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» в матче двенадцатого тура английской футбольной Премьер-лиге (АПЛ). Встреча, прошедшая 19 ноября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере, завершилась со счетом 1:1.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

Счет в матче открыли «манкунианцы» — отличился полузащитник Хуан Мата (68-я минута). Гости отыгрались за несколько минут до конца встречи — мяч забил нападающий «кананиров» Оливье Жиру.

После двенадцати матчей чемпионата Англии лондонский «Арсенал» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков. «Манчестер Юнайтед», набравший 19 баллов, находится на 6-й позиции.

АПЛ. 12-й тур.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — «Арсенал» (Лондон) — 1:1.

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» аннулировал билеты граждан РФ на матч против «Зари»

Читайте также: «Манчестер Юнайтед» обыграл «Суонси Сити» в матче АПЛ