Калуга, 19 ноября, 2016, 18:07 — ИА Регнум. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) инициировали разбирательство, в результате которого в городской бюджет Калуги были возвращены 121 миллиона рублей, ранее выделенные муниципальными чиновниками на строительство торгового центра. Об этом 19 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил координатор регионального отделения ОНФ в Калужской области Владислав Бояровский.

Pixabay.com Бюджетные деньги

По его словам, в конце 2015 года в поле зрения калужских «фронтовиков» попала ситуация с софинансированием городскими властями через муниципальное унитарное предприятие «Калугатеплосеть» на сумму около 100 млн. рублей строительства торгового центра. Также за счет этого бюджетного предприятия были произведены работы по обеспечению центра инженерными коммуникациями еще на сумму более 20 миллионов рублей.

Изучив вопрос, общественники выразили сомнение по поводу целесообразности трат столь существенных средств на реализацию коммерческого проекта и обратились в областную прокуратуру.

В результате прокурорской проверки выяснилось, что в июле прошлого года предприятие «Калугатеплосеть» заключила с одной из коммерческих организаций инвестиционный договор на строительство торгового центра. Под эти цели городские власти без проведения конкурсных процедур выделили муниципальную землю. Впоследствии «Калугатеплосеть» получила в построенном здании в собственность нежилые помещения общей площадью 4208 кв. метров. В июле 2016 года торговые площади были проданы чиновниками частной компании, 121 миллиона бюджетных рублей были возвращены муниципальному предприятию.

«Этот инвестиционный проект был реализован исключительно в интересах коммерческой организации, на что и указали правоохранители. По сути, речь идет о длительном безвозмездном пользовании бюджетными средствами предприятия города. Без проведения конкурса власти отдали землю и вложили в строительство десятки миллионов рублей. Зачем муниципальному предприятию тысячи квадратных метров помещений в торговом центре и в чем здесь выгода для муниципалитета — совершенно непонятно. Очевидно, что направленными на строительство торгового центра средствами можно было распорядиться более эффективно», — считает член регионального штаба ОНФ Алексей Зеленев.

Калужская общественность продолжит контролировать инвестиционные проекты с участием муниципальных предприятий области.