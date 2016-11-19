Москва, 19 ноября, 2016, 17:54 — ИА Регнум. Члены правительства Российской Федерации работают в «нормальном режиме» после ареста и отставки министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

Kremlin.ru Алексей Улюкаев с членами Правительства

«Конечно, нас, как коллег Алексея Валентиновича Улюкаева, эта ситуация не то что не радует, мы восприняли это очень болезненно, — добавил Абызов. — Для правительства это очень серьезный шок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава министерства экономического развития РФ Алексей Улюкаев был задержан 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки. В Следственном комитете России (СКР) позже заявили, что у следователей имеются доказательства вины чиновника: не только аудио‑ и видеозаписи и показания свидетелей, но и зафиксированные по всем правилам «специфические следы на пальцах рук» обвиняемого. Решением суда Улюкаев был помещен под домашний арест до 15 января 2017 года.

Позже президент России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».

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