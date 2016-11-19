Великий Новгород, 19 ноября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. В Новгородской области по факту смерти 29-летней пациентки больницы возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ, в произошедшем следователи усмотрели признаки преступления по ч.2 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

ru.torange.biz Уголовное дело

По версии следствия, 29-летняя жительница города Холм Новгородской области в сентябре 2016 года встала на учет по беременности в Холмской ЦРБ. 31 октября она почувствовала себя плохо и ночью на скорой помощи была доставлена в Холмскую ЦРБ с подозрением на внематочную беременность. Спустя несколько часов женщину перенаправили для оказания медицинской помощи в Старую Руссу, где по приезду она скончалась.

«Согласно акту проверки департамента здравоохранения Новгородской области случай смерти молодой женщины являлся предотвратимым», — отметили в пресс-службе ведомства.

Следственные действия продолжаются.