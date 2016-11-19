Киев, 19 ноября, 2016, 17:37 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко был допрошен Генеральной прокуратурой Украины (ГПУ) по делу о преступлениях против активистов «Евромайдана». Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в интервью «Укринформ».

Mstyslav Chernov/Unframe Пламя на Майдане. Январь 2014

«Президент Петр Порошенко вчера вечером (18 ноября) дал показания Генпрокуратуре по делу о преступлениях против активистов «революции достоинства», — сказал пресс-секретарь главы украинского государства.

При этом Цеголко добавил, что Порошенко ранее неоднократно заявлял о своей заинтересованности в расследовании дел «Евромайдана и наказании виновных».

Ранее «Громадське» со ссылкой на источник в ГПУ сообщило, что 18 ноября президент Украины Петр Порошенко был допрошен в качестве свидетеля по делу о преступлениях против боевиков «Евромайдана» в январе-феврале 2014 года.

Отмечалось, что допрос украинского лидера длился более 6 часов. Первоначально планировалось, что допрос Порошенко состоится 29 ноября, но следственное мероприятие было перенесено на вечер 18 ноября.

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