Оренбург, 19 ноября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» на своем поле сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче четырнадцатого тура Российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ). Встреча, состоявшаяся 19 ноября на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась со счетом 1:1.

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Счет в матче открыли «железнодорожники» — в середине первого тайма отличился полузащитник Алан Касаев. На 59-й минуте второй половины игры окончательный счет в матче установил полузащитник хозяев поля Павел Нехайчик.

После четырнадцати матчей чемпионата России московский «Локомотив» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 16 очков. «Оренбург», набравший 12 баллов, находится на 12-й позиции.

Чемпионат России. Премьер-лига. 14-й тур

«Оренбург» (Оренбург) — «Локомотив» (Москва) — 1:1.

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