Лима, 19 ноября, 2016, 16:49 — ИА Регнум. Глава Российской Федерации (РФ) Владимир Путин прибыл в Лиму для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом сообщает в субботу, 19 ноября, пресс-служба Кремля.

Dmthoth Страны АТЭС

«19 — 20 ноября президент России примет участие в 24-й встрече глав государств и правительств форума АТЭС», — говорится в сообщении.

Ожидается, что на саммите будет обсуждаться ряд вопросов, в числе которых ситуация в мировой экономике, интеграционные процессы на пространстве АТР и формирование Азиатско-тихоокеанской зоны свободной торговли.

«По итогам мероприятий будет принята декларация, которая отразит согласованные подходы экономик АТЭС к развитию многопланового сотрудничества в регионе», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что глава РФ Владимир Путин на саммите АТЭС в Лиме 19 ноября встретится с главами Вьетнама, Филиппин, Перу, Японии и КНР.

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