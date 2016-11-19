Цюрих, Швейцария, 19 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Qatar Airways, совершил экстренную посадку в Швейцарии. Об этом сообщает Вести.Ru.

Boeing Dreamscape Самолёт Boeing 777

ЧП произошло в субботу, 19 ноября, в аэропорту Цюриха.

«Перед посадкой Boeing в течение получаса кружил в небе, сжигая топливо, — говорится в сообщении. — В аэропорту судно встретили несколько пожарных расчетов».

Отмечается, что приземление самолета, следовавшего по маршруту «Майами — Доху», прошло благополучно. Жертв и пострадавших нет.

Причиной аварийной посадки воздушного судна стало задымление в кабине пилота.

Другие подробности пока неизвестны.