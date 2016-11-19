Boeing 777 совершил экстренную посадку в Цюрихе
Цюрих, Швейцария, 19 ноября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Пассажирский Boeing 777, принадлежащий авиакомпании Qatar Airways, совершил экстренную посадку в Швейцарии. Об этом сообщает Вести.Ru.
Boeing Dreamscape
Самолёт Boeing 777
ЧП произошло в субботу, 19 ноября, в аэропорту Цюриха.
«Перед посадкой Boeing в течение получаса кружил в небе, сжигая топливо, — говорится в сообщении. — В аэропорту судно встретили несколько пожарных расчетов».
Отмечается, что приземление самолета, следовавшего по маршруту «Майами — Доху», прошло благополучно. Жертв и пострадавших нет.
Причиной аварийной посадки воздушного судна стало задымление в кабине пилота.
Другие подробности пока неизвестны.