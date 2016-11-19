Тосно, Ленинградская область, 19 ноября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. При токсичном полигоне «Красный Бор» в Ленобласти создан общественный экологический совет. Участники совета могут лично контролировать происходящие на полигоне изменения.

Pixabay.com Токсичная зона

Решение о создании общественного экологического совета было принято в октябре 2016 года. На данный момент, орган взаимодействует с руководством полигона, хотя изначально речь шла о создании совета при петербургском комитете по природопользованию.

У Общественного Совета есть полномочия контролировать ход работ по согласованию с руководством полигона и принимать решения рекомендательного характера.

Членами совета стали представители общественных организаций, депутаты муниципальных образований и ЗакСобрания Петербурга, местные жители.

Первое заседание совета состоялось 17 ноября на территории самого предприятия. После обсуждений руководство полигона организовало для членов совета экскурсию. Участники проконтролировали готовности системы понтонов, закрывающих зеркала 68-й и 64 — карт-котлованов от попадания осадков. «На 68-й карте монтаж самих понтонов практически завершён, планируется установка бортиков, чтобы вода оставалась на самих понтонах и не попадала в карты», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM член общественного совета по полигону Дмитрий Башков. На 64-й карте понтонами покрыто уже около 40% поверхности. Дерево, используемое в конструкции понтонов, обрабатывается специальными составами.

Между границами понтонов и обваловкой оставлен технологический зазор, чтобы покрытие не повредило границы карт. Однако основную массу осадков понтоны все же примут на себя. Кроме того, что жидкое содержимое карт не будет нагреваться от солнечного излучения, что существенно снизит уровень испарения от карт. Работы планируется завершить к декабрю.

Также директор полигона Алексей Трутнев сообщил членам совета, что котлованы, несанкционированно созданные в августе для временного размещения части отходов, начнут закапывать со следующей недели. Содержимое будет перелито обратно в карту №64, объем которой был увеличен за счёт площадки, предназначавшейся для разгрузки новых отходов, когда полигону еще было разрешено их принимать.

Приемная площадка выступала над картой. На время работ по ее углублению потребовалось снизить уровень жидкости в 64-м котловане и создать временные карты. После их устранения отходы вернутся обратно, но уровень заполненности карты станет ниже. Выкопанный для создания временных котлованов грунт соответствующим образом захоронят на территории полигона.

Следующее заседание общественного экологического совета по полигону «Красный Бор» запланировано на декабрь текущего года, когда основная часть работ на картах будет завершена.

Полигон «Красный Бор» находится в 60 км от Петербурга в Тосненском районе Ленинградской области и является хранилищем 2 млн для токсичных промышленных отходов. Территория внесена в список горячих точек Хельсинкской комиссии по защите среды Балтийского моря. В случае попадания в подземные или поверхностные воды токсины отравят вначале Неву (до нее ядовитым веществам «плыть» всего 5 км), а потом и Финский залив.