Москва, 19 ноября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Бывший «лучший» министр финансов Российской Федерации, глава центра стратегических разработок Алексей Кудрин выразил сомнение в том, что бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев вымогал взятку у главы «Роснефти» Игоря Сечина. Своими сомнениями Кудрин поделился в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 19 ноября.

Government.ru Алексей Кудрин

Кудрин подчеркнул, что пока преждевременно утверждать, что экс-министр Улюкаев виновен во взяточничестве. Кудрин признался, что не может поверить в факт вымогательства денежных средств у главы «Роснефти» Игоря Сечина экс-министром Улюкаевым.

«Мои сомнения, что всё так могло быть, связаны с непростой конфигурацией его (Улюкаева, — прим ред.) разговора на территории «Роснефти». Вообще-то так не принято, даже представить себе не могу такого, чтобы министр с таким весомым человеком с авторитетом, как Сечин, мог так себя вести», — сказал Кудрин.

Также Кудрин считает, что арест Улюкаева не связан с его деятельностью на посту министра экономического развития. «Такие люди, как министр экономического развития, принимают множество решений, которые не всегда всем удобны. Я не думаю, что сейчас нужно эту тему вплетать в нынешний контекст», — пояснил Кудрин.

Напомним, 14 ноября Улюкаев, тогда ещё находившийся на посту министра экономического развития, был задержан с поличным при получении взятки в размере $2 млн. Эта взятка предназначалась для того, чтобы Минэкономразвития оказало содействие сделке, в результате которой «Роснефть» выкупила государственный пакет акций «Башнефти». 15 ноября президент Российской Федерации Владимир Путин снял Улюкаева с должности министра в связи с утратой доверия.