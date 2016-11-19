Киншаса, 19 ноября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Власти Демократической республики Конго блокировали демонстрацию оппозиции в столице, целью которой было оказание давления на президента страны Джозефа Кабилы, с тем чтобы побудить его уйти в отставку, сообщает 19 ноября Reuters.

MONUSCO Photos Джозеф Кабила

Митинг был запрещен и силы безопасности, поэтому находились повсюду. Они также помешали активистам и представителям ООН, по словам свидетелей, приблизиться к дому оппозиционного ветерана Этьена Тшисекеди.

«Место, где должна была состояться встреча было заблокировано», сказал представитель полиции. Аналогичная акция 5 ноября также была пресечена органами правопорядка.

Несмотря на то, что срок президента Кабила заканчивается, он не планирует уходить в отставку, так как президентские выборы отложены до 2018 года (полномочия у Кабила должны были закончится еще в прошлом году, но их продлили из-за «технических проблем»). Именно это и вызвало беспорядки в стране.

Напомним, 17 сентября в Лумумбаши в Конго начались крупные протесты, которые вскоре переросли в массовые беспорядки. Протестующие во главе с лидером оппозиции Этьеном Тшискеди требовали отставки главы государства, в связи с истекшим сроком его полномочий, и проведении в стране президентских выборов. 19 сентября протесты переместились в столицу страны, что привело к появлению на улицах военных, которые в три дня подавили беспорядки. Однако, противостояние оппозиции и президента еще не завершено.