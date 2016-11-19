Берн, 19 ноября, 2016, 15:31 — ИА Регнум. Посольство Российской Федерации в Швейцарии направило в Федеральный департамент иностранных дел (ФДИД) этой конфедерации ноту, в которой выражается недоумение по поводу опасного сближения истребителей швейцарских ВВС с самолетом Ил-96 летного спецотряда «Россия», на котором находилась российская делегация, направляющаяся на саммит АТЭС в Перу. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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Сообщается, что в связи с опасным сближением швейцарских истребителей с российским самолетом во ФДИД была направлена нота с выражением недоумения и просьбой дать разъяснения, так как разрешение на пролёт российского спецборта было получено заблаговременно.

Напомним, военные самолет швейцарских ВВС опасно сблизились с российским спецбортом, где находилась российская делегация, направлявшаяся на саммит АТЭС в Перу.

Отмечается, что швейцарские истребители оказались крайне близко к российскому самолету.