Москва, 19 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Бывший «лучший» министр финансов Российской Федерации и глава центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в России присутствует «избыточная эйфория» в связи с победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Свое мнение на этот счет Кудрин высказал в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 19 ноября.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Кудрин отметил, что ещё никто толком не знает, какую реальную политику Трамп будет проводить. «В отношении России хочу сказать, что у нас немного избыточная эйфория. Ключевыми вопросами в отношениях России и США все равно являются и проблема расширения НАТО, и проблема размещения ПРО, и проблема Донбасса и Украины, вопросы в Сирии и ряд других геополитических вопросов», — сказал Кудрин.

Именно от этих вопросов и будут выстраиваться отношения с США, подчеркнул Кудрин. Он отметил, что по всем этим вопросам ещё предстоит серьезный диалог.

Ранее Кудрин заявлял, что победа Трампа на выборах президента США ускорит нормализацию российско-американских отношений.