Кудрин: в России испытывают «избыточную эйфорию» из-за победы Трампа
Москва, 19 ноября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Бывший «лучший» министр финансов Российской Федерации и глава центра стратегических разработок Алексей Кудрин считает, что в России присутствует «избыточная эйфория» в связи с победой республиканца Дональда Трампа на выборах президента США. Свое мнение на этот счет Кудрин высказал в эфире телеканала «Россия 1» сегодня, 19 ноября.
Кудрин отметил, что ещё никто толком не знает, какую реальную политику Трамп будет проводить. «В отношении России хочу сказать, что у нас немного избыточная эйфория. Ключевыми вопросами в отношениях России и США все равно являются и проблема расширения НАТО, и проблема размещения ПРО, и проблема Донбасса и Украины, вопросы в Сирии и ряд других геополитических вопросов», — сказал Кудрин.
Именно от этих вопросов и будут выстраиваться отношения с США, подчеркнул Кудрин. Он отметил, что по всем этим вопросам ещё предстоит серьезный диалог.
Ранее Кудрин заявлял, что победа Трампа на выборах президента США ускорит нормализацию российско-американских отношений.